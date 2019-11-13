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رد ناري من أحمد حسن على حديث ساويرس عن الحجاب

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أحمد حسن يتحفظ على تشكيل مصر أمام الكاميرون
أحمد حسن يتحفظ على تشكيل مصر أمام الكاميرون

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ساويرس

رد النجم أحمد حسن - كابتن منتخب مصر السابق - على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن الحجاب.

وقال "حسن" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "أستاذ نجيب .. أتمنى إنك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك أفضل".

وأضاف: "محدش طلب منك فتوى .. ماهو ربنا لو عاوزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم".

وكان "ساويرس" أثار جدلا كبيرًا بعد حديثه لموقع "إريبيان بيزنس" حول الحجاب ، حيث قال: "الله جميل يحب الجمال ولو كان أراد المرأة بحجاب لخلقها محجبة".

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