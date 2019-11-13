  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
ترامب

بعد العزل..ترامب: سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل فورا

فيسبوك

صادم.."فيسبوك" يتجسس على هواتف آيفون سرًا

فيديو منسوب لشاب سعودي

مفاجأة في فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بالعلا

الرئيس الامريكي

جلسات علنية بالكونجرس لعزل ترامب

معتز عبد الفتاح

الإخوان قاعدين برا و بيرموا عيالهم للأسد ياكلهم في مصر

أردوغان وترامب

أسرار صفقة الـ100 مليار دولار بين ترامب وأردوغان

طعن فرقة مسرحية بالرياض

تعرف على مصير طاعن الفرقة المسرحية بالرياض

تامر أمين

" تلت أرباع البلد هتنام علي البرش"..تعقيب صادم لإعلامي علي الهواء

خالد الجندي

مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

اليسا

إليسا تفاجيء متابعيها:"رئيس الجمهورية لا يمثلني"

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير وتعلق :"الحمدالله"

الصفحة الأخيرة

منة فضالي
منة فضالي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تظهر في"البانيو" وتعلق "ندمانة"

#

فنانة شهيرة تتعرض لكارثة بسبب الأمطار

#

شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

#

وفاة فنانة شهيرة في حادث سير مروع

فيس بوك

حادث سير

منة فضالي

فاجأت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها على "فيس بوك" بعبارة صادمة، حيث كتبت "حادثة.. الحمد لله"، ولم تكشف عن أي تفاصيل.

وكانت منة فضالى نشرت مؤخرًا صورة لها وعلقت عليها برسالة غامضة قائلة: "ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض.. لن أواجه أحدا بأخطائه ولن أعاتب أحدا على تقصيره، فالجميع يدرك ما يفعله جيدا حتى وإن ادعى التودد ".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تواصل تصوير فيلم "ماكو"، وهو يعتبر أول فيلم تدور معظم أحداثه تحت المياه، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الحريري يوجه رسالة للجيش والمواطنين
» المالية: حزمة تشريعية جديدة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي
» هكاذ علق " أحمد حلمي" على أفلام الزمن الجميل..والجمهور يررد
» منظمات حقوقية تعقد ندوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر
» بالفيديو.. سمكة بوجه إنسان تثير الجدل علي مواقع التواصل
» الإمارات.. مصرع طفلين في احتراق مركبة بأبوظبي
» "بهاء أبو العطا" حي في فلسطين من جديد
» طلب إحاطة لوزير الكهرباء لإطلاق مدد الإشعارات والأجازات بدون أجر
» ملك يهدي أسطولا من السيارات لزوجاته الـ 14
» فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير وتعلق :"الحمدالله"
» صدمة للأهلي بسبب "رمضان صبحي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه