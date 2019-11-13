  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
ترامب

بعد العزل..ترامب: سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل فورا

فيسبوك

صادم.."فيسبوك" يتجسس على هواتف آيفون سرًا

فيديو منسوب لشاب سعودي

مفاجأة في فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بالعلا

الرئيس الامريكي

جلسات علنية بالكونجرس لعزل ترامب

معتز عبد الفتاح

الإخوان قاعدين برا و بيرموا عيالهم للأسد ياكلهم في مصر

أردوغان وترامب

أسرار صفقة الـ100 مليار دولار بين ترامب وأردوغان

طعن فرقة مسرحية بالرياض

تعرف على مصير طاعن الفرقة المسرحية بالرياض

تامر أمين

" تلت أرباع البلد هتنام علي البرش"..تعقيب صادم لإعلامي علي الهواء

خالد الجندي

مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

اليسا

إليسا تفاجيء متابعيها:"رئيس الجمهورية لا يمثلني"

"خلي أيمن يلحقني" آخر كلمات الراحل هيثم زكي لصديقه

الصفحة الأخيرة

هيثم زكي
هيثم زكي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تفاصيل آخر استغاثة قام بها "هيثم أحمد زكي" قبل وفاته

#

أخو هيثم أحمد زكي: تركته ورحلت لأن هذه السيدة فرقت بيننا

#

فنانة: رأيت هيثم أحمد زكي بالمنام .. وهذا ما دار بيننا

#

أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نعش هيثم أحمد زكي

وفاة

هيثم زكي

ايمن احمد

فجّر صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مفاجأة من العيار الثقيل حول أخر لحظات له قبل الوفاة، حيث كشف أن الراحل استغاث به وبخطيبته قبل ساعات من وفاته .

وصرح أيمن أحمد، صديق الفنان الراحل ومساعده، في مقابلة مع برنامج "et بالعربي" أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل حدثها هاتفيا قبل وفاته قائلا: "خلي أيمن يلحقني".

وأوضح صديق الفنان الراحل، أن علاقته بـ هيثم أحمد زكي تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي".

ويذكر أن الفنان هيثم زكي رحل عن عالمنا، الخميس الماضي، وحيدًا في شقته بمنطقة الشيخ زايد، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الحريري يوجه رسالة للجيش والمواطنين
» المالية: حزمة تشريعية جديدة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي
» هكاذ علق " أحمد حلمي" على أفلام الزمن الجميل..والجمهور يررد
» منظمات حقوقية تعقد ندوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر
» بالفيديو.. سمكة بوجه إنسان تثير الجدل علي مواقع التواصل
» الإمارات.. مصرع طفلين في احتراق مركبة بأبوظبي
» "بهاء أبو العطا" حي في فلسطين من جديد
» طلب إحاطة لوزير الكهرباء لإطلاق مدد الإشعارات والأجازات بدون أجر
» ملك يهدي أسطولا من السيارات لزوجاته الـ 14
» فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير وتعلق :"الحمدالله"
» صدمة للأهلي بسبب "رمضان صبحي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه