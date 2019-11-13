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بعد مقتل متظاهر لبناني.. هذا ما فعله الحريري

الحياة السياسية

سعد الحريري
سعد الحريري

متابعات - أمينة عبد العال

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لبنان

سعد الحريري

الحزب التقدمى الاشتراكى

أثار مقتل متظاهر لبناني بعد إطلاق النار عليه في رأسه الحراك في الشارع اللبناني ، حيث ناشد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل المواطنين بالمحافظة علي سلميتهم في المظاهرات.

ووجه الحريري في بيان له فجر اليوم رسالة إلي قائد الجيش وقائد الأمن الداخلي باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين ، والتي تؤمن المحافظة علي سلامتهم.

وأضاف البيان أن الحريري تواصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للتعزية في الشاب علاء أبو فخر عضو المجلس البلدي في الشويفات الذي توفي في الحادث خلال التظاهرات في منطقة خلدة جنوب العاصمة.


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