مرض مزمن يبريء كمسري قطار طنطا من واقعة ضحية الغرامة

13 نوفمبر 2019 - 09:57 ص

كشف علاء محمود، صديق أحمد مبروك المعروف إعلاميا بضحية الغرامة ، و صاحب الضحية خلال الرحلة ، تفاصيل جديدة عن الواقعة تنشر لأول مرة قائلا :" أنا وأحمد كنا رايحين طنطا نقدم في شغل و أحمد بعد شوية قام يولع سيجارة علي باب القطر ، ولسه هيولعها المراقب شافه قاله هات بطاقتك".



و أضاف محمود خلال اتصال هاتفي أجراه مع برنامج " حضرة المواطن : المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم" ، مع الإعلامي سيد علي ، قائلا :" أحمد اعتذر للمراقب ، لكن المراقب انفعل و " سب الدين" و نادي علي الكمسري ".



و تابع حديثه ، أحمد اعتذر للكمسري و قاله بلاش تاخد مني البطاقة أنا رايح أقدم بيها علي شغل و مولعتش السيجارة ، لكن الكمسري و المراقب قعدوا يزعقوا فيه و يهددوا و و طلبوا منه البطاقة تاني".



وواصل ، أحمد وسط الدوشة و إصرار الكمسري علي سحب البطاقة منه داخ فجأة ووقع ، " معقبا :" أعتقد أن أحمد عنده مرض مزمن ، وربما دا يخلي الكمسري مياخدش حكم ".

