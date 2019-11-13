مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

13 نوفمبر 2019 - 10:20 ص

تحدث الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون " المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا في مباراته مع منتخب مصر ، قائلا :" الإيمان بالسحر هو إيمان بشيء كان موجودا لكن الله أحال بيننا و بينه".



و أضاف الجندي ، :" النبي محمد صلي الله عليه و سلم ، آخر من سحر و نزلت بعدها سورتي الفلق و الناس لتبطل السحر إلي يوم القيامة ، معقبا السحر بطل و لم يعد موجودا بيننا الآن ".



و تابع :من يؤمن بالسحر هو غير مؤمن بالقرآن الكريم ، و عليه أن يراجع نفسه ، و يجدد إيمانه ، معقبا :" الإيمان بالغيب تحول إلي تهريج و عبث عند البعض، "الفوطة المسحورة لا تسمن ولا تغني من جوع ".

