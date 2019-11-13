إليسا تفاجيء متابعيها:"رئيس الجمهورية لا يمثلني"

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اليسا
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اليسا

أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا، جدلاً واسًعا، بعد تعليقها عبر حسابها على "تويتر"، والتي فاجات الجميع به، حيث وجهت رسالة إلي الرئيس اللبناني الخالي، ميشال عون.

وكتبت "إليسا" في تغريدتها، قائلة:" فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون لا يمثلني اطلاقأ ! تصبحون على حرية".

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من متابعيها،بينما هاجمها البعض الآخر، وجاءت التعليقات كالآتي:" إليسا انتي مش مجرد مواطنة انتي الوطن بحد ذاتو ??تصبحون على حرية !"، رئيسك غصبا عن رقبتك لحد ما يجي رئيس بعده".

وقد اجتاحت المظاهرات عدة مدن في لبنان، في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الظروف الأقتصادية الصعبة وفرض الضرائب.


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