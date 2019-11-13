» بالفيديو.. سمكة بوجه إنسان تثير الجدل علي مواقع التواصل

13 نوفمبر 2019 - 10:34 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإخبارية مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات فور نشره لسمكة تحمل وجه إنسان.

في سياق متصل أرجع بعض متداولي مقطع الفيديو إلا أن هذه السمكة كانت تسبح في مختبر صيني في إطار اختبارات الاستنساخ وهي السبب وراء تلك الظاهرة الغريبة.

جدير بالذكر أن موقع" سنوبس" المتخصص في كشف الفيديوهات المفبركة أكد أن الفيديو حقيقي لافتا إلي أن السمكة تنتمي إلي فصيلة أسماك الكارب شبيهة الوجه بالإنسان.