" تلت أرباع البلد هتنام علي البرش"..تعقيب صادم لإعلامي علي الهواء

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دبي

النهار

تامر أمين

اخر النهار

أبدي الإعلامي تامر أمين دهشته من تجريم حكومة دبي لأي منشور أو فيديوهات تشوه صورة دبي أمام العالم ، قائلا :" دبي جرمت أي خبر أو فيديو يشوه صورتها أمام الدول ، الغريب بقي إن معظم المواطنين بها مرحبين بالقرار ".

و أضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية " النهار" ، قائلا :" عندنا في مصر كتير من المواطنين بيرفعوا فيديوهات و صور و ينشروا أخبار مغلوطة علي السوشيال ميديا بتشوه صورة مصر ، و أي مواطن أجنبي بيفكر يزور بلدنا بيتراجع ، عشان الناس اللي بتشوه صورة بلدنا و معالمنا السياحية ".

و تابع أمين ساخرا :" إحنا لو طبقا القانون دا عندنا تلت أرباع البلد هتنام علي البرش، و الباقي هيشوف القرار كبت للحريات و تقيد للرأي الشخصي و يثور الغضب ".

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