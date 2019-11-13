تعرف على مصير طاعن الفرقة المسرحية بالرياض

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أخبار السعودية

طعن

فرقة مسرحية

الجاني

التعزير

قال خبراء قانون إن عملية طعن الفرقة المسرحية بحديقة الملك عبد الله في الملز تعتبر عمل جنائي، يستحق فاعله التعزير، لحين إثبات النيابة بأنه عمل إرهابي.

وبحسب الخبراء فإنه بعد الانتهاء من الانتهاء من تحقيقات النيابة، فسوف يتم تحدي العقوبة جنائية أم إرهابية، وأن الجاني سوف يواجه عقوبة الجلد والسجن.

يذكر أن  مقيم من جنسية عربية أدم أمس على طعن أربعة من فرقة مسرحية في حديقة بالرياض.

وكان موقع العربية قد نشر على حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يوثق الحادثة معلقا بالقول: "القبض على مقيم من جنسية عربية بعد طعنه 4 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة بالرياض، والمتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي يفيد للعربية بنقل المصابين إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز".


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