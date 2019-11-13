» هكاذ علق " أحمد حلمي" على أفلام الزمن الجميل..والجمهور يررد

نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي على رامانستج، مشهد من فيلم "جريمة حب" ‏للفنان الكبير عماد حمدي ومريم فخر الدين، معلقًا عليه: "عمدة بيتحايل على مريومة وهي مطنشة وعاملة من بنها". ‏





ونال التعليق أعجاب الكثيرين، واصفين اياه بتعليق "ظريف" من احمد حلمي على ألافلام الكلاسيكية .





وفيلم "جريمة حب" من بطولة عماد حمدي، هند رستم، مريم فخر الدين، وإخراج عاطف سالم ومن إنتاج ‏عام 1955.‏

وكان آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآته" بطولة منة شلبي وخالد ‏الصاوي ‏وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي ‏لبيب ‏وعبد ‏الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن ‏إخراج ‏خالد ‏مرعي ‎.‎