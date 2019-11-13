» هكاذ علق " أحمد حلمي" على أفلام الزمن الجميل..والجمهور يررد

علا خطاب
نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي على رامانستج، مشهد من فيلم "جريمة حب" للفنان الكبير عماد حمدي ومريم فخر الدين، معلقًا عليه: "عمدة بيتحايل على مريومة وهي مطنشة وعاملة من بنها".
ونال التعليق أعجاب الكثيرين، واصفين اياه بتعليق "ظريف" من احمد حلمي على ألافلام الكلاسيكية .
وفيلم "جريمة حب" من بطولة عماد حمدي، هند رستم، مريم فخر الدين، وإخراج عاطف سالم ومن إنتاج عام 1955.
وكان آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآته" بطولة منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي .
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