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سقطت من قطار طنطا.. مصرع طالبة بمدرسة الصم والبكم

قضايا وحوادث

سقطت من قطار طنطا
سقطت من قطار طنطا

عبد القادر وحيد

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طالبة

قطار

طنطا

الصم والبكم

لقيت طالبة بمدرسة الصم والبكم مصرعها عقب سقوطها من قطار طنطا – كفر الزيات، حيث وصلت إلى المستشفي وهي في حالة حرجة.

وكانت الطالبة تستقل القطار من محل إقامتها بقرية الدلجمون في كفر الزيات بالغربية، حيث اختلّ توازنها.

تلقى اللواء ناصر موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا بلاغا يفيد بأن الطالبة ياسمين . خ، البالغة من العمر 18 عاما، بمدرسة الصم والبكم اختلّ توازنها أثناء استقلال القطار من مسقط رأسها بكفر الزيات، حيث سقطت من القطار وتم نقلها إلى المستشفى ، حيث فارقت الحياة.

وقد أصيبت الطالبة بكسر في قاع الجمجمة، تم تحرير محضر بالواقعة، واستدعاء النيابة لاستكمال التحقيق.


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