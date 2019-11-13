بعد محمد رمضان..فنانة شهيرة تقود طائرة وتثير ضجة

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نيكول سابا
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طائرة

محمد رمضان

نيكول سابا

أحدثت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وذلك بعد ظهورها في كبينة طائرة لبنانية، ما أثار موجة من الانتقادات والاستنكار ووصفها البعض بأنها تقلد الفنان محمد رمضان .

وتظهر "نيكول"  فى الفيديو وهى داخل الطائرة، وبجوارها اثنان من الطيارين، وعلقت على الفيديو قائلة: "مرحبا من السماء مع أفضل الطيارين اللبنانيين".

من جانبها، أعربت نيكول من خلال الفيديو عن خوفها الشديد، وأكدت أن شعورها بفوبيا من الطيران سينتهي بعد هذه الرحلة، وأنها سعيدة بتواجدها داخل الطائرة المتجهة إلى لبنان.

وكان قد أثار الفنان محمد رمضان، جدلا واسعا منذ فترة بعد تداول مقطع فيديو له وهو يقود طائرة، وهو في طريقه الس السعودية، في وقت سابق .

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