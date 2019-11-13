» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا أشعلت الغضب في المغرب، حيث تم سحل ودفع مسنة مقعدة وتعنيبها ومحاولة إخراجها بالقوة من عربة الترام بسبب عدم امتلاكها التذكرة.وعبر النشطاء علي غضبهم من تصرف الكمسري، وطالبوا بضرورة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الركوب المجاني في وسائل النقل العموميوحسب صحيفة العربية، ووقعت الحادثة، الثلاثاء، عندما صعد أحد مراقبي التذاكر ومعه مستخدم من الشركة، إلى عربة الترام في إحدى المحطّات، وطلب من امرأة مسنّة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت تجلس على كرسي متحرّك، إظهار بطاقتها، غير أنّها نفت حيازتها وتذرعت بحالتها الاجتماعية الصعبة التي لم تسمح لها بشراء تذكرة، فقام بتعنيفها وإسقاطها من على كرسيها ثمّ جرها وسحلها أمام الملأ، لرميها خارج العربة، قبل أن يتدخلّ الركاب لمنعه وإنقاذها.وتفاعلا مع ذلك، استكرت شركة "ترامواي الرباط- سلا" في بلاغ، هذا "الحادث المؤسف والاستثنائي الذي وقع على خطه الثاني، بين مراقب وراكبة في حالة إعاقة"، وأكدّت أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل.وأوضحت الشركة، أنه تم تبادل الحوار بين الراكبة، والتي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين اثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الأخير أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة.