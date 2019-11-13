بينهما ضابط.. السجن 5 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

13 نوفمبر 2019 - 05:02 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بالسجن 5 سنوات.

جاء هذا في جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية، وهما خالد أحمد عبدالتواب (طالب) وطاهر محمد أبوطالب (ضابط مفصول).

وكان قد صدر حكم غيابي بحق المتهمين بالسجن 7 سنوات، إلا أن إجراءات محاكمتهما قد أعيدت مجددًا عقب القبض عليهما.

وحدثت واقعة مقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، حيث لقي مصرعه نتيجة إصابته بطلق في الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات.

وفي 6 نوفمبر الماضي، أحيلت القضية، إلى محكمة الجنايات.