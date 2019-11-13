رسميًا.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

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برشلونة

ريال مدريد

المصريون

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل، والتي كان مقررا خوضها يوم 26 من أكتوبر الماضي.

وقرر الاتحاد إقامة الكلاسيكو، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان من المقرر خوض المباراة على ملعب "كامب نو" يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن تطلب رابطة الدوري الإسباني نقلها إلى "سانتياجو برنابيو" بسبب التظاهرات في كتالونيا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني.


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