عرض مثير من «ترامب» لـ«أردوغان» بـ100مليار دولار

13 نوفمبر 2019 - 05:43 م

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب عرض على نظيره التركي رجب طيب أردوغان 100 مليار دولار من أجل الالتفاف على عقوبات صفقة صواريخ "إس–400" الروسية.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصادر أن المبلغ سيكون في شكل صفقة تجارية، موضحة أن السبب هو الالتفاف على العقوبات التي توعدت بها واشنطن.

وتسببت منظومة الصواريخ الروسية، في نشوب أزمة حادة بين أنقرة وواشنطن، تعهدت فيها الأخيرة بفرض عقوبات على تركيا.

وبالفعل تسلمت تركيا المنظومة، وأعلن "أردوغان" أنها ستعمل بشكل كامل في أبريل 2020.

وبشأن الصفقة، قالت الصحيفة، إن هذه مقترحات "ترامب" الهادفة إلى تحسين العلاقات بين البلدين، تضمنتها رسالة وجهها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إلى نظيره التركي الذي يزور حاليا واشنطن لبحث المشاكل العالقة.