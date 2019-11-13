  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:46 م
بحث متقدم
جانب من الفيديو

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

الغنوشي

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

البدري

«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة للمتخوفين من شتاء هذا العام

ترامب وأردوغان

عرض مثير من «ترامب» لـ«أردوغان» بـ100مليار دولار

مصرع شاب سقط من القطار ببنى سويف

حالة جديدة.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بكفر الدوار

ابوتريكة

«أبوتريكة» قريبًا في مصر

أرشيفية

إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد

الطفل يوسف

بينهما ضابط.. السجن 5 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

"الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وسط التظاهرات.. السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان

#

طلب إحاطة بشأن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

الصحة

الذباب الناقل للعدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطتها للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض والتي يتم تنفيذها سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تنفيذ الخطة حاليًا بجميع المحافظات لخفض الكثافة الحشرية للذباب المنزلي، خاصةً بعد ما تردد عن انتشار الذباب في بعض المحافظات.

وأكد" مجاهد"، أنه تم توزيع منشور خاص بالإجراءات الصحية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والأمطار والسيول على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية، مشيرًا إلى تشكيل فرق للطوارئ للتحرك السريع للاستكشاف في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول ووضع خطة للطوارئ خاصة بأعمال الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»
» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى
» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت
» المغرب.. سحل مسنة مقعدة بسبب تذكرة ترام
» شكى في زوجتى يكاد يقتلنى!
» وزير النقل: نستهدف ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في المنظومة
» «جون ليجند».. أول رجل أسود يتوج بلقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"
» انتبه.. 5 علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا
» عام علي عودة مركبة الفضاء اليابانية إلي الأرض

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه