» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت

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عودة

المصريون

بتروجت

علاء عبد العال

قرر مسئولو بتروجت تعيين علاء عبدالعال، المدير الفنى السابق للداخلية، مديرًا فنيًا للفريق البترولي خلفًا لمحمد عودة الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة الأخيرة أمام النصر فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

وعقد علاء عبدالعال جلسة مع مسئولى بتروجت انتهت منذ قليل، شهدت الاتفاق على بعض التصورات الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة ومعرفة موقف الإدارة فى ظل رغبة مجلس الإدارة فى عودة الفريق البترولى للمنافسة على الصعود للأضواء من جديد.

ويحتل بتروجت المركز الثامن بجدول القسم الثانى برصيد 8 نقاط جمعها من التعادل أمام جمهورية شبين والفوز على الداخلية.


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