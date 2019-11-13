» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»

13 نوفمبر 2019 - 06:12 م

غادر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، معسكر المنتخب الُمقام حاليًا على ملعب برج العرب استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وفضل محمد صلاح العودة إلى إنجلترا واستغلال فترة التوقف فى الخضوع لبرنامج علاجى وتأهيلى هناك تحت إشراف الفريق الطبى فى ليفربول الإنجليزى.

كان الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا أكد عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من وجود آثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وعقد حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد أبوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.