«الجنايني» في مقر إقامة المنتخب الأولمبي

أمير سعد
حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برفقة كل من محمد فضل وأحمد عبدالله عضوي اللجنة على زيارة مقر إقامة المنتخب الأولمبي بالتجمع ولقاء الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.
تركزت الزيارة على دعم ومؤازرة الفريق وتوجيه الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين بعد الأداء المتميز في أول مباراتين وضمان التأهل للمربع الذهبي.
وأكد الثلاثي ثقتهم الكاملة بالفريق لتحقيق حلم التأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.
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