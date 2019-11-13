أحمد صيام: سأعتزل الفن عندما أشعر بالرضا

قال الفنان أحمد صيام إنه سيعتزل التمثيل عندما يصل إلى حالة الرضا بعد المشاركة في أعمال فنية رائعة، مشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يشعر بالرضا في أعماله التي قدمها خلال أعوام سابقة.

وأضاف صيام، خلال حديثه لبرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أنه ما زال يشعر بأنه وجه جديد في الأعمال الفنية التي يشارك بها.

وتابع قائلًا: "مبحسش إني عملت تاريخ ولسه في أعمال فنية وأدوار فنية كثيرة معملتهاش، ومعرفش شكل الشخصية التي أرغب في تأديتها حتى الآن".



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