مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

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محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن
محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

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الجزيرة

مصر

مراسل

جنازة

سمحت وزارة الداخلية، اليوم، بخروج مراسل قناة الجزيرة القطرية محمود حسين، من سجن طرة، وسط حراسة أمنية، لحضور جنازة والده ومراسم بمسجد الصحابة - زاوية أبومسلم - مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة وسط حضور عدد من أفراد أسرته وعدد من المشيعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ«محمود حسين»، وهو يوجه الشكر للمشاركين في جنازة والده أثناء وقوفه أمام قبره.

ومحمود حسين مراسل الجزيرة، محبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار وتكدير السلم العام.


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