  • الأربعاء 13 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:28 م
بحث متقدم
المسجد النبوي قديما

قصة اليهودي الذي كان يلقى القمامة أمام بيت النبي.. «محصلتش»

أرشيفية

الذهب يستقر والدولار يتراجع في نهاية التعاملات

جانب من الفيديو

مفاجأة صادمة.. محاولة سرقة وراء حريق إيتاي البارود

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بيان عاجل من الأزهر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

مرتضى

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

جانب من الفيديو

فصل الكهرباء عن إيتاي البارود

جانب من الفيديو

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

الغنوشي

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

محمود حسين يحضر جنازة والده في حراسة الأمن

مراسل «الجزيرة» يحضر جنازة والده في تأمين«الداخلية»

البدري

«البدري»: جاهزون لمواجهة كينيا.. وأمتلك بديل «صلاح»

في البحيرة

فيديو.. حريق هائل ووقوع إصابات نتيجة كسر في خط أنابيب

قضايا وحوادث

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

اندلاع حريق هائل بحديقة الحيوان بالجيزة

#

اندلاع حريق هائل بسجن النساء وأصابة 16 بالكويت

#

وفاة نجل نائب رئيس برلمان العراق في حريق هائل

#

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

كسر

غاز

أنابيب

مواد بترولية

أدى كسر بخط أنابيب، اليوم الأربعاء، إلى تسرب الغاز إلى المجاري المائية بمحافظة البحيرة، كما ادى إلى حدوث اشتعال كبير، في الوقت الذي تحدث فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع عدد من الإصابات.

وكانت عزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، قد شهدت كسرًا في الخط، ما أدى إلى تسرب الغاز بالمجاري المائية.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا، بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدى المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية "المواسير - معنيا" بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإبلاغ شركة البترول بطنطا، وغلق خط أنابيب البترول، وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور.

ويجري رفع آثار التسريب من ترعة قرعة المواسير بمركز إيتاي البارود، فيما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحريق الهائل الذي وقع نتيجة انكسار خط الأنابيب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود
» إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد
» محافظ البحيرة: وفاة شخصين فى حريق إيتاي البارود
» النائب العام يوضح أسباب إخلاء سبيل المتهمين فى "فتاة العياط"
» بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود
» النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»
» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها
» «صلاح» يغادر معسكر المنتخب ويطير لـ«إنجلترا»
» طارق يحيى يعتذر لـ«مرتضى منصور»
» "الصحة" تعلن خطتها لمحاربة الذباب الناقل للعدوى
» «عبدالعال» مديرًا فنيًا لفريق بتروجت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:00 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه