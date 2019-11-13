» بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود

13 نوفمبر 2019 - 07:56 م

أصيب 10 أشخاص في عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جراء اشتعال حريق هائل، اندلع بسبب كسر في خط الغاز الرئيسي.

وقال ناشطون من المحافظة، إن مستشفى إيتاي البارود العام، استقبل 10 أشخاص مصابين.

وجاءت الأسماء كما يلي:

- علاء علي سعد 30 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى، وتم تحويله لمستشفى كفر الدوار.

- محمد عبدالتواب علي 33 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية

- رمضان السيد 35 سنة مقيم زرزورة

- إبراهيم حسن صلاح 19 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية

- محمد صلاح عبدالهادي 30 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى، وتم تحويله لمستشفى كفر الدوار

- أحمد سعيد 40 سنة مقيم معنيا

- وحيد أحمد محمد 51 سنة

- محمود محمد الشحات

- محمد عبدالرحمن قاسم

- أحمد عبدالمقصود

وكانت عزبة المواسير، قد شهدت اليوم، الأربعاء، كسرًا في الخط، ما أدى إلى تسرب الغاز بالمجاري المائية.