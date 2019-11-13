مفاجأة صادمة.. محاولة سرقة وراء حريق إيتاي البارود

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حريق

البترول

البحيرة

إيتاي البارود

اشتعال النيران

قال المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إن السبب في كسر خط الغاز بعزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، سببه محاولة لصوص سرقة الغاز ظهر اليوم.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللصوص حاولوا سرقة مواد بترولية ولكنهم فشلوا، الأمر الذي نتج عنه حدوث تسرب في الخط ما أدى إلى اشتعال النيران.

كما أرجع سبب الاشتعال إلى مادة تتفاعل بالاشتعال ألقاها الأهالي ببقعة بترول أدت إلى اندلاع النيران.

وقال إن خط المواد البترولية على عمق 1.5 مترًا ويمتد إلى 200 كيلومتر.


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