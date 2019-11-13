الذهب يستقر والدولار يتراجع في نهاية التعاملات

استقرت أسعار الذهب بمحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 13 أكتوبر الحالي.

وجاء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

حيث سعر جرام الذهب عيار 24، فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 750 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، في حين سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 656 جنيهًا.

ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18، فيما يُسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562 جنيهًا.

وفيما يخص سعر صرف الدولار، فإنه تراجع أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر سعره في 8 بنوك أخرى عند مستوى بداية التعاملات.

وهبط سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي قرشا ليسجل 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، مصر عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.