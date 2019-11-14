تفاصيل جديدة عن عودة "أبو تريكة" .. وهذا مصير قضاياه

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أبو تريكة
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ابو تريكة

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن أسرار جديدة في عودة النجم محمد أبو تريكة إلى أرض الوطن.

وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" : "انتظروا عودة "تريكة" إلى أرض الوطن خلال أيام قليلة جدًا .. الأمر تم برعاية المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف: "لن يمر شهر إلا وستجدوا أبو تريكة في مصر".

وتابع: "عودة أبو تريكة ستأتي في ظل احترام الإجراءات القضائية المتخذة ضده".

ولم تخرج أية بيانات أو تصريحات رسمية حتى الآن بشأن عودة "الماجيكو".

وكانت الجريدة رسمية نشرت يوم 30 إبريل الماضي قرارا من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات .

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