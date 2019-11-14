  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:38 ص
بحث متقدم
المذيعة المنقبة

شاهد .. ظهور أول مذيعة "منقبة" على قناة مصرية

حريق إيتاي البارود

الكشف عن المتهم الرئيسي في حريق "إيتاي البارود"

أبو تريكة

تفاصيل جديدة عن عودة "أبو تريكة" .. وهذا مصير قضاياه

أرشيفية

هل تسقط الجنسية المصرية عن «الإخوان»؟

أرشيفية

تذبذب في أسعار الذهب.. نكشف الأسباب

جثة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 6 في حريق إيتاي البارود

المسجد النبوي قديما

قصة اليهودي الذي كان يلقى القمامة أمام بيت النبي.. «محصلتش»

جانب من الفيديو

مفاجأة صادمة.. محاولة سرقة وراء حريق إيتاي البارود

أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بيان عاجل من الأزهر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

مرتضى

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

والدة محمد الشرنوبي تهاجم أمل رزق: ممكن أرد عليكي رد صح

آخر الأخبار

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

والدة محمد على توجه رسالة له: "الله يخرب بيتك"

#

بعد وفاة والدته.. أسرة "البلتاجي" تطالب بهذا الأمر

#

فنان شهير: أبويا قاطعني عشان خطيبتي أكبر مني بـ15 سنة

#

رسالة مبكية من أمل رزق لمطرب شاب

محمد الشرنوبي

شنت والدة الفنان محمد الشرنوبي هجوما شرسا على الفنانة أمل رزق بعدما ظهرت في مقطع فيديو تبدي فيه شماتتها في وقف "الشرنوبي" عن الغناء ، مؤكدة أن هذا ذنب كل شخص دخل بيت ولم يعرف قيمته "في إشارة إلى فسخ الشرنوبي لخطبته من ابنتها لمى كتكت".

وقالت والدة الشرنوبي في منشور: ""بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جيه قدامي بالصدفة، أنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد 4 سنين من فسخ قراءة الفاتحة.. على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي".

تابعت: "وعلى فكرة إحنا ناس متربية جدا جدا وكان ممكن أرد صح عليكي واقولك مين اللي مش بيقدر البيوت المحترمة ومين اللي ساب مين!!! بس أنا أكبر بكتير من إني أرد على كلام ملوش معنى والردود اللي على البوست كانت كفيلة ترد عليكي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» والدة محمد الشرنوبي تهاجم أمل رزق: ممكن أرد عليكي رد صح
» بعد رامي جمال .. فنانة تعلن إصابتها بمرض يشوه الوجه
» رسميًا.. تعديل موعد انطلاق «خليجي 24»
» الذهب يستقر والدولار يتراجع في نهاية التعاملات
» القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود
» إثيوبيا تفاجئ الجميع بالإنتهاء من بناء سد جديد
» محافظ البحيرة: وفاة شخصين فى حريق إيتاي البارود
» النائب العام يوضح أسباب إخلاء سبيل المتهمين فى "فتاة العياط"
» بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق إيتاي البارود
» النيابة تكشف سبب إخلاء سبيل متهمين في قضية«فتاة العياط»
» بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق إقامتها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه