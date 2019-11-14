تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار، في تعاملات اليوم الخميس، الموافق 14/11/2019، ليسجل سعر الدولار 16.08 جنيهًا للشراء مقابل 16.18 جنيهًا للبيع في معظم البنوك .

سعر الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبوظبي الإسلامي 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.