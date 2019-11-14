برعاية مصر.. وقف إطلاق النار في غزة

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استطاعت مصر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة صباح اليوم الخميس، بعد يومين من التصعيد.

وفي السياق، أكدت قناة كان العبرية أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي وبدأ تنفيذه عند الساعة 5:30 صباحًا.

في المقابل، وافقت حركة الجهاد والمنظمات في غزة على الاقتراح المصري بوقف فوري لإطلاق النار مقابل شروط: وهي وقف إطلاق النار والاغتيالات ووقف أعمال استهداف المتظاهرين على طول السياج الفاصل من طرف إسرائيل.

من جانبها، قبلت إسرائيل شروط حركة الجهاد الأسلامي لوقف إطلاق النار .


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