" مش هتسمعوهم تاني"..مسئول يزف خبر سار للمصريين

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القمر الصناعي

دي إم سي

المصرى

هيئة الاستشعار

مدحت مختار



أبدي مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار سابقا ، سعاته بخبر إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات "طيبة 1" في نوفمبر المقبل قائلا :" دا كشروع استراتيجي ، ودارسات الجدوى له عالية في كافة المجالات".

وأضاف مختار خلال اتصال هاتفي لبرنامج " 8 الصبح " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :" سوف يمكن للمواطن استخدام الشبكة في أي وقت و في أي مكان في مصر دون مشكلة و بنسبة 100% ".

و تابع ،القمر سوف ينهي مسكلة تعطيل الخدمة أمام المواطنين بكافة الجهات ، معقبا :" مس هتسمعوا فوت علينا بكرا أو السستم وقع تاني "، مستكملا :" هيكون عندنا شبكة أرضية يعترف العالم بقوتها ، مصر أصبحت تمتلك أقوي شبكة و أقوي و أسرع خدمة".

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