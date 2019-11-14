» هجوم جديد على أسما شريف منير..والأخيرة:"مش عاجبك امشي"

عقب أيام قليلة من أزمتها بعد وصفها الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"، شنت اسما شريف منير، هجومًا شرسًا على متابعيها على "إنستجرام"، بسبب بعض التعليقات المزعحة بعد هذه الأزمة، ما جعهلها تخرج عن صمتها .

كتبت أسما شريف منير، نجلة الفنان شريف منير، في تعليقها قائلة: "مش عاجبك و بتكرهني اعملوا ان فولو، و لا هو لازقه و خلاص.. لا بحبه ولا اقدر علي بعده .. اللي بيكرهني يمشي وميضيقش نفسه، ولا اقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات .. انا حتي مش همسح الكومنتس البشعه بتاعتكم".

وقد تعرضت أسما شريف منير لهجوم من المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها الشيخ الشعراوي بالمتطرف، إلا أنها اعتذرت قائلة: «أنا بعتذر جدًا جدًا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، و كل مافي الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط».

وأضافت: "الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلًا عن ذلة لساني وكلمتي.. وحقيقي أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير، وربنا عالم نيتي إيه".