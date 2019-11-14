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ساويرس: غسلت صحون في أكثر من دولة

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

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نجيب ساويرس

لميس الحديدي

لحدث



تطرق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إلي جانبا من حياته الشخصية مع الإعلامية لميس الحديدي كاشفا أسرار خاصة به تنشر لأول مرة علي الهواء ".

وروي ساويرس خلال حواره لبرنامج "الان" المذاع عبر فضائية " الحدث " أصعب الأزمات التي مر بها في حياته قائلا :" بداية حياتة كانت شاقة و مرهقة اشتغلت فيها أكتر من مهنة منها "جرسون" و غسلت صحون في أكتر من دولة ".

وأضاف ساويرس ، :" تعرضت لظلم كبير أثناء عملي بمجال الاستثمار ، من قبل قيادات باليمن و الجزائر و سوريا معقبا " سرقوني " ، الناس دي حاليا في السجون بس اللهم لا شماتة ".

و تابع قائلا ،:" أنا بحب مصر و معرفش أعيش غير فيها بشورارعها و الحفر و المرور البايظ ، كل حاجة بتضايقني في مصر أنا بحبها و معرفش أعيش بعيد عنها

و ردا علي سؤال الإعلامية حول إمكانية الزواج مرة ثانية قال ساويرس :"الزواج الثاني هو انتصار الأمل علي الخبرة "، لترد الإعلامية :" أمل ماتت".

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