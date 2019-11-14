" بكرا مش سهل"..تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين

14 نوفمبر 2019 - 10:18 ص





حذر محمود شاهين مدير مركز التحاليل و الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين من تقلبات جوية تبدأ من الغد الجمعة ، قائلا :" بكرا يوم مش سهل ، أمطار و سيول ، لازم نخلي بالنا من نفسنا و نتابع النشرة الجوية باستمرار".



و أشاف شاهين خلال اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية المحور، درجات الحرارة سوف تنخفض بداية من غدا نظرا لقدوم كتلة هوائية من أوروبا ".

و تابع مدير مركز التحاليل و الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،النشرات الجوية هي التي سوف تحدد نوعية الملابس ، مشيرا إلي أن الخرائط الجوية تتغير بشكل مستمر في فصل الصيف".

