  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشي

جانب من استقبال الرئيس السيسي

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي" : الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل شيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

الوزير

"الوزير": للأسف كل يوم بنخسر

الشيخ جابر المبارك

استقالة الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

منتخب مصر

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كينيا

راشد الغنوشي

بعد رئاسته للبرلمان.. «العنوشي»: رئيس الحكومة لن يكون خارج هذه الدائرة

محمود شاهين مدير مركز التحاليل و الهيئة العامة للأرصاد الجوية

" بكرا مش سهل"..تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين

بدورى الأبطال..

شبح الإصابات يطارد النجم قبل مواجهة الأهلى

الرياضة

النجم الساحلى
النجم الساحلى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

خبر سعيد للأهلي وجمهوره قبل مواجهة النجم الساحلي

#

الأهلى يودى آخر مران بـ "التتش" قبل السفر للإمارات

#

اختبار طبى لرباعى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

#

صدمة جديدة لجهاز الأهلى قبل مواجهة بطل غينيا

الاصابات

تونس

دوري

بطولة

النجم اساحلى

يعانى فريق النجم الساحلى التونسى من الإصابات قبل مواجهة الأهلى المصرى فى افتتاح مباريات دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها نهاية الشهر الجارى بتونس.

الظهير الأيمن للفريق وجدى كشريدة تعرض لإصابة عضلية، تتطلب حصوله على راحة سلبية لمدة تتجاوز الـ 10 أيام وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق التونسية.   

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العدد من النجوم لا يزالوا يعانوا من الإصابات على رأسهم  حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر ومحمد المثناني وإيهاب المساكني من إصابات مختلفة بجانب الثنائي سليم بوخنشوش.

وأوضحت الصحيفة أن فريق "جوهرة الساحل" سوف يستعيد خدمات الثنائي المثناني وبوخنشوش قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل امام ولكني فؤجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديا استعدادا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة
» "بتقلل الوزن والذنوب"..فتاة تؤلف موسيقى تصنع المعجزات
» فيديو نادر لأحمد زكي يكشف سبب طلاقه من هالة فؤاد
» شبح الإصابات يطارد النجم قبل مواجهة الأهلى
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» هجوم جديد على أسما شريف منير..والأخيرة:"مش عاجبك امشي"
» الزمالك يواجه الأميرية وديًا على ملعب النادي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه