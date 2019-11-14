بعد رئاسته للبرلمان.. «العنوشي»: رئيس الحكومة لن يكون خارج هذه الدائرة

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راشد الغنوشي

حزب النهضة

تشكيل الحكومة التونسية

مجلس نواب الشعب التونسي

كشف رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، أنه من المحتمل ترشيح شخصية من النهضة لرئاسة الحكومة، قائلا:" سيكون من النهضة.. من الصف الأول أو من الصف العاشر.. من أصدقاء النهضة.. لن يكون خارج هذه الدائرة".

وأوضح الغنوشي، أن تشكيل الحكومة المقبلة سيراعي التوازنات الممكنة في البلد؛ لإنتاج حكومة ذات قاعدة شعبية عريضة.

وحول إمكانية تغير موقف النهضة من تمسكهم برئاسة الحكومة، قال الغنوشي:" الأغبياء هم الذين لا يتغيرون".

وأكد الغنوشي، في تصريحات صحفية، عقب إعلان انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب الجديد، أن "الحسم في مسألة ترشيح رئيس الحكومة لن يتجاوز يوم الجمعة على أقصى تقدير".

يذكر أن راشد الغنوشي، فاز برئاسة مجلس نواب الشعب التونسي؛ أمس الأربعاء، بحصوله على 123 صوتا.


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