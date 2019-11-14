"الوزير": للأسف كل يوم بنخسر

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النقل

صدى البلد

أحمد موسى

كامل الوزير



كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير ، عن خسارة كبيرة تتعرض لها وزارة النقل ، بسبب مصاريف تشغيل القطارات ، مؤكدا أن تشغيل القطار الواحد يتكلف 36 ألف جنيه و دخله الشهري 3 جنيه، معقبا :" للأسف كل يوم بنخسر ".

 و أضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية أجراها لبرنامج "علي مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدي البلد" مع الإعلامي أحمد موسي، بأن محصلي التذاكر بالقطارات يتعرضون لمضايقات كثيرة من قبل الركاب ، معقبا :" معظم الركاب بيركبوا بدون تذكرة".

 و تابع وزير النقل قائلا :" توجد سلوكيات كثيرة خاطئة لدي الجمهور أهمها سلوك الباعة الجائلين بسبب عدم التزامهم و يجب أيضا عدم مضايقة الجمهور".

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