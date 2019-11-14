تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

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إلغاء تأشيرة عمل

برنامج الفحص المهني

كشف مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، أن الوزارة قررت إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل" من نظامها بشكل نهائي.

وقال العمير، على هامش ورشة عمل، لاستعراض تفاصيل "برنامج الفحص المهني"، إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها  ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات.

وأكد العمير، أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة، وسيكون على الشركات إجراء التعديلات المطلوبة للتماشي مع النظام الجديد.

وأشار العمير، أنه بعد دراسة السوق، تبين وجود ثلاثة ملايين عامل، لا يملكون شهادات عليا، وإنما خبرات فقط، منهم مليون ونصف في مهن حرفية، كالحدادة، والكهرباء، والنجارة،  والنصف الآخر سائقون، وعمالة عادية غير متخصصة.

وأوضح العمير، أن البرنامج سيطبق  أولا على العمالة المقبلة من سبع دول؛ نظرا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها، وهي  الهند والفلبين وسريلانكا وإندونسيا ومصر وبنجلادش وباكستان؛ حيث تشكل عمالة هذه الدول 95% من عدد العمالة المهنية المستقدمة.  


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