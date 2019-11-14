  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشي

جانب من استقبال الرئيس السيسي

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي" : الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل شيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

الوزير

"الوزير": للأسف كل يوم بنخسر

الشيخ جابر المبارك

استقالة الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

منتخب مصر

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كينيا

راشد الغنوشي

بعد رئاسته للبرلمان.. «العنوشي»: رئيس الحكومة لن يكون خارج هذه الدائرة

محمود شاهين مدير مركز التحاليل و الهيئة العامة للأرصاد الجوية

" بكرا مش سهل"..تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين

بالفيديو..

حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"

الصفحة الأخيرة

حلا شيحة
حلا شيحة

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رأي مفاجيء من نجل "حلا شيحة" في والدته

#

هكذا ردت حلا شيحة على سؤال "هتتجوزى أمتى"

#

فنانة شهيرة: ارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين

#

صدمة بسبب تصريحات حلا شيحة الأخيرة عن الحجاب

يوتيوب

حلا شيحة

عمليات التجميل

يبدو أن حالة الجدل التي تثيرها الفنانة حلا شيحة لن تنتهي، حيث خرجت بتصريحات جديدة عن سبب اجرائها عملية تجميل في انفها، ورأيها في عمليات التجميل بشكل عام، ما عرضها لموجة من الانتقادات .

وقال حلا شيحة، خلال لقائها في برنامجCutheCrap"، المذاع على الـ "يوتيوب"،إن "هناك من سألني عن إجرائي لعمليات تجميل لأظهر أصغر، ولكن هذا ليس صحيحا، أجريت عملية التجميل في أنفي لأن في الأساس الشكل الذي ظهر به أنفي في أعمالي القديمة ليس هو شكلي الأصلي

وأضافت: "في صغري كنت طفلة مشاغبة، وعندما كنا نعيش في العجمي كنت أقفز على السور وأقوم بمغامرات، وفي مرة سقطت على وجهي وكُسر أنفي، وعندما التحم كان هناك تكيس، وإذا نظرت لأنوف شقيقاتي ووالدي لن تجد هذه العظمة، وكذلك في صغري، فأنا طلبت من الطبيب أن يجري العملية بعدما اضطلع على صوري في صغري وطلبت منه نفس شكل الأنف".

وأكدت حلا شيحة أنها ليست ضد عمليات التجميل وأن من حق كل فتاة محاولة الوصول للأجمل.

واختتمت حديثها، قائلة "ضد السؤال عن السن والتعجب أن هناك من يبدأ حياته في سن متقدم، هذا حق كل شخص أن يعيد حساباته ويقرر التغيير في أي وقت، وبعد قراراتي في تغيير حياتي أشعر أني صغرت 10 سنوات عن عمري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل امام ولكني فؤجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديا استعدادا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة
» "بتقلل الوزن والذنوب"..فتاة تؤلف موسيقى تصنع المعجزات
» فيديو نادر لأحمد زكي يكشف سبب طلاقه من هالة فؤاد
» شبح الإصابات يطارد النجم قبل مواجهة الأهلى
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» هجوم جديد على أسما شريف منير..والأخيرة:"مش عاجبك امشي"
» الزمالك يواجه الأميرية وديًا على ملعب النادي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه