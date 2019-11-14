"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشيء

14 نوفمبر 2019 - 01:00 م





تحدث المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، عن الأزمة الراهنة بلبنان قائلاً: "يتحتم علي لبنان تشكيل حكومة سريعة متفق عليها من كل الأطراف حتي لا يجد نفسه في أزمة أكبر".



وأضاف الفقي خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان له مواقف إيجابية عدة مع لبنان وتضامن معها في أكثر من موقف، حيث قام بزيارة مفاجئة أوائل القرن الحالي عندما كانت مهددة وقام بإعادة الكهرباء بها".



و تابع الفقي قائلا: مبارك صرح لي بحبه للبنان، مؤكدا أنه دولة لبنان دولة شقيقة، مشيرا إلي أن الحركة الثقافية في مصر تأثرت سلبيا بالحرب الأهلية في لبنان، معقبا: "العلاقة بين لبنان ومصر علاقة متكاملة وليست متنافسة".

