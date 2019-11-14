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فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"

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شذي حسونة
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دخلت  الفنانة العراقية شذى حسونة، في نوبة بكاء شديدة على الهواء، وذلك بسبب الأحداث التي يشهدها العراق في الفترة الأخيرة.

وخلال لقائها مع شبكة "سكاي نيوز بالعربية"، قالت "شذى": "لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملاً علم بلده ويطالب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لأنه طالب بحقه"، لذلك تطالب بحماية المتظاهرين العراقيين.

وأضافت أن المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة، لتنهار في البكاء بعد ذلك.

وأوضحت أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفاً على حياتهم، مؤكدة أن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميهم في الجانب الإنساني وليس السياسي.


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