» مستشار بأكاديمية ناصر: العالم يلهث عشان يستفاد من خبرتنا

14 نوفمبر 2019 - 01:53 م

أكد اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر، أن مصر لديها خبر عالية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه قائلاً: "العالم كله يلهث من الاستفادة من خبرتنا".



وضاف سالم خلال برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والجانب الروسي تزيد من تبادل الخبرات ، معقبا: "الجانب الروسي بيستفاد من خبرة مصر في التدريب ودقة الجندي المصري".



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر،من الممكن أن نواجه عدوًا مشتركًا، مشيرًا إلي أن التبادل المشترك يزيد من تبادل الخبرات، مستكملاً: "روسيا لديها أقوى دفاع جوى وأحدث أسلحة والتعاون معها شيء مثمر".

