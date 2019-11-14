إذاعة مبارة مصر وكينيا على شاشات استاد القاهرة

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة إذاعة مباراة "مصر وكينيا" التي تقام في السادسة من مساء اليوم على شاشات استاد القاهرة مباشرة حتى يتمكن جمهور البطولة من مشاهدة المباراة .
 ويستقبل استاد القاهرة في الثامنة  مساءا مباراة مصر والكاميرون في ختام مباريات المجموعة الأولى للبطولة.


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