مفاجأة.. ليفربول يسعى لضم بديل لـ"صلاح وماني"

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ليفربول

صلاح

مانى

يسعى نادى ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفة النجم المصري محمد صلاح، إلى ضم مهاجم جديد الموسم القادم.

ودخل النادي في مفاوضات، مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج لضمه الموسم المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق لمواصلة المنافسة على أكثر من بطولة محلية أو أوروبية.
وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، رحب بضم اللاعب إلى صفوفه، ولكن بشرط الجلوس احتياطيًا لثلاثي هجوم ليفربول المكون من ساديو مانى، ومحمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، خصوصًا في الفترة الأولى بعد انضمامه.

وأوضحت الصحيفة أن تيمو فيرنر ظهر بمستوى جيد مع فريقه لايبزيج الألماني، حيث لعب مع فريقه 17 مباراة هذا الموسم، وسجل خلالها 15 هدفًا و7 تمريرات حاسمة، مشيرا إلى أن أكثر من نادٍ دخل في منافسة على ضمه بعد هذا الأداء، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى ليفربول.


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