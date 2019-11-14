» الطب الشرعي يجري تحليل DNA لـ 5 جثث في حريق إيتاي

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الطب الشرعي

حريق إيتاي

فيديو الحريق

قررت نيابة إيتاي البارود العامة، انتداب الطب الشرعي لإجراء تحليل D N A ، لخمس جثث مجهولة راحت ضحية انفجار خط بترول بإيتاي البارود، حيث تم العثور عليها دون التوصل لهويتها.

وشهدت عزبة المواسير أمس، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، نشوب حريق نتج عن تسرب مواد بترولية من أحد المجاري المائية.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني، للسيطرة على الحريق، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيت البترول بطنطا، الذي يمر بالعزبة، التابعة لمركز إيتاي.

وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص، بينما أصيب 16 آخرون بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم، وتم التعرف على شخصين، من الضحايا وجار التعرف على الآخرين، بمعرفة رجال الطب الشرعي.

فيما تم نقل المصابين للمستشفى المركزي بإيتاي البارود وتحويل 6 من بينهم لمستشفى كفر الدوار لخطورة إصابتهم.


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