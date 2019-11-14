حبس المتحدث السابق باسم «تمرد» بتهمة حيازة مخدرات

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ألقي القبض على محمد نبوي، المتحدث السابق باسم حركة "تمرد"، بتهمة حيازة مخدرات، ليتم إحالته إلى نيابة مدينة نصر التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات،  جددت لمدة 15 يومًا إضافية.

وعثرت إدارة مكافحة المخدرات بحوزة نبوي على 128 جرامًا من مخدر الحشيش، فيما أنكر نبوي خلال التحقيقات أية صلة له بالمضبوطات، وقال: إنها تخص صديقًا له.

وقال نبوي أمام النيابة: "أنا لا أتعاطى المخدرات، وما حصل أنني كنت بمدينة نصر لمقابلة صديق، وأثناء عودتي استوقفني رجال المباحث وبالتفتيش عثروا على المواد المخدرة المضبوطة".

ووجهت النيابة إلى المتحدث السابق باسم "تمرد"، تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات، وحددت السبت القادم لنظر تجديد حبسه على ذمة التحقيقات.


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