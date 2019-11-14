  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
الافتاء

"الإفتاء" تحذف منشورًا أثار جدلًا واسعًا

منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة مصر وكينيا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يصل روما للقاء بابا الفاتيكان

أمير قطر

شيخ من الأسرة الحاكمة في قطر يكشف من بيده قرار الصلح

مرتضى منصور واحمد سعيد

ردًا على تهديده بالقتل.. إعلامي يتقدم ببلاغ ضد «مرتضى منصور»

يونس شلبي وزوجته

ترويه زوجته.. قصة الحلم الذي تنبأ بوفاة «يونس شلبي»

السيسي

«السيسي» يصدر قرارين جمهوريين جديدين.. تعرف عليهما

محمد نبوي

حبس المتحدث السابق باسم «تمرد» بتهمة حيازة مخدرات

صلاح وماني

مفاجأة.. ليفربول يسعى لضم بديلًا لـ"صلاح وماني"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًأ

بث مباشر.. مباراة مصر وكينيا

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

المصريون

أخبار متعلقة
#

إذاعة مبارة مصر وكينيا على شاشات استاد القاهرة

#

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإيبار

#

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع النصر للكيماويات

#

نقل مباراة الزمالك ونادي مصر لدواعٍ أمنية

مصر

بث مباشر

المصريون

كينيا

يوفر المصريون لجميع متابعيه خدمة البث المباريات لجميع المنافسات الرياضية.

تقام اليوم مباراة مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

شاهد المباراة من هنا..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على صاحب فيديو ضرب طفل الدقهلية
» جريشة حكمًا لمباراة الترجي و'' أسفي''
» علماء يفجرون مفاجئة عن عمر نهر النيل
» نتائج قرعة كأس الخليج العربي الـ24
» «النهضة» التونسية تختار مرشحها لرئاسة الحكومة
» ''كهربا'' يقود منتخب مصر أمام كينيا
» الطب الشرعي يجري تحليل DNA لـ 5 جثث في حريق إيتاي
» الجماهير توجه رسالة لصلاح قبل مباراة كينيا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًأ
» حازم إمام عن رمضان صبحي: "أفضل مني"
» مفاجأة.. ليفربول يسعى لضم بديلًا لـ"صلاح وماني"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:32 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه