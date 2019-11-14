» الجماهير توجه رسالة لصلاح قبل مباراة كينيا

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رسالة

صلاح

حرصت الجماهير المتواجدة في ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب، لحضور مباراة منتخب مصر أمام كينيا  علي الهتاف لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الذي يغيب عن لقاء اليرم بسبب الإصابة.


 
وهتفت الجماهير لمحمد صلاح الغائب عن اللقاء قائلة اللي راح راح بنحبك ياصلاح.


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