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«النهضة» التونسية تختار مرشحها لرئاسة الحكومة

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فتحي مجدي

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قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبدالكريم الهاروني، إنه تم التوافق على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة الجديدة، دون أن يفصح عنه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نظم الخميس، عقب انعقاد الدورة الـ33 لمجلس شورى حركة النهضة بالعاصمة تونس، أن "رئيس الحركة راشد الغَنوشي، سيقدم الجمعة، الاسم الذي تم اختياره لرئيس الجمهورية قيس سعيّد"، ليكلفه رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع: "توصلنا للشخصية التي تنسجم مع سياسة مجلس الشورى، والتقارير التي قدمها المكتب التنفيذي (التابع للحركة) حول تقدم المفاوضات، التي تستجيب لشروط تشكيل الحكومة".

وذكر الهاروني، أن اختيار الشخصية، التي ترشحها النهضة جاء بعد حصيلة مشاورات مع أطراف سياسية ومنظمات وطنية، لم يحددها.

وأشار إلى أن الحركة "ناقشت نحو عشرة أسماء رشحت لهذا المنصب تجمع بينها الكفاءة والنزاهة والخبرة في الدولة والتعامل مع مختلف دواليبها".

والأربعاء، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر تونسية واسعة الاطلاع، أن هناك أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة.

ونسبت الوكالة إلى مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين.

وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، وتوفيق الراجحي، وفاضل عبد الكافي، والحبيب كراولي، ومروان العباسي وإلياس الفخفاخ.

وفازت حركة "النهضة"، في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 أكتوبر، بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، وبذلك فهي الحزب المعني وفق الدستور التونسي بتشكيل الحكومة المقبلة.


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